"Никаких красных линий": почему Макрон хочет ввести войска в Украину и как партнеры относятся к этой инициативе

Президент Франции Эмманюэль Макрон предполагает возможность введения своих войск в Украину и говорит об усилении гарантий безопасности. Эксперты считают, что французский президент стремится заручиться широкой поддержкой всех политических партий в парламенте, а не единолично принимать сложные решения.

ТСН.ua собрал все, что известно о намерениях Макрона ввести войска в нашу страну.

Эмманюэль Макрон во время состоявшегося 26 февраля саммита в Париже допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

По словам французского лидера, просьба президента Украины Владимира Зеленского об усилении поддержки Киева была услышана, однако консенсуса об отправке войск НАТО пока нет.

Зеленский и Макрон во время встречи во Франции / Фото: Associated Press

Впоследствии Макрон, выступая во время встречи с руководителями политических партий, подчеркнул, что Франция не намерена устанавливать "никакие ограничения" в своей поддержке Украины.

"Сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск, но отбрасывать ничего нельзя. Мы сделаем все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну, — цитирует Макрона AFP. — Мы убеждены, что поражение России нужно для безопасности и стабильности в Европе".

Он уточнил, что не говорил о том, что Франция поддерживает эту позицию. "Я просто говорю, что это назвали одним из вариантов".

Макрон напомнил, что два года назад много говорили, что "мы будем предлагать спальные мешки и каски. А сегодня они говорят, что нам нужно работать быстрее и упорнее, чтобы получить ракеты и танки".

Французский лидер также объявил о создании новой коалиции, которая будет снабжать Украину "ракетами и боеприпасами средней и большой дальности".

Какие именно и когда это будет – не уточняется.

А министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подчеркнул, что Францию ​​и Европу в целом ждет "множество последствий" в случае, если Российская Федерация победит Украину.

Лидер коммунистической партии Франции Фабьен Руссель заявил, что во время встречи с руководителями партий Макрон обсуждал потенциальный сценарий, при котором могут быть введены войска для Украины.

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Министр обороны Франции Себастьян Лекорню уточнил, что гипотеза об отправлении боевых наземных войск в Украину не "поставлена ​​на стол".

По его словам, Франция может отправить войска в Украину, но не с целью воевать.

"Только для разминирования, обучения украинских военных или проведения других небоевых операций. Это один из вариантов поддержки Киева в войне с Россией", — отметил он.

Что пишут СМИ

Франция рассматривает возможность отправки своих солдат в Украину, но только для проведения небоевых задач. Об этом пишет Вfmtv.

Другая французская газета L'Inpendant со ссылкой на главу Коммунистической партии Франции Фабьена Русселя утверждает, что президент Макрон может оказать и более серьезную поддержку Украине, спровоцировав военную интервенцию в эту страну. Об этом якобы Макрон заявил на встрече с лидерами французских партий.

Почему западные лидеры не в восторге от инициатив Макрона

Заявление Макрона о возможности привлечения французских солдат беспощадно подвергли критике представители как правых, так и левых сил Франции. Лидер крайне левых Жан-Люк Меланшон назвал такое решение "безусловным", глава социалистической партии Оливье Фор отметила, что президент "играется с огнем".

Макрон же не получил поддержку своей идеи о привлечении войск и от союзников. США, Великобритания, Германия, Италия и даже Польша объявили, что не рассматривают привлечение своих солдат к военным действиям в Украине. Это же повторил генсек НАТО Йенс Столтенберг — он отверг возможность направить военных на территорию Украины.

Премьер Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет отправлять своих военнослужащих в Украину.

Так он отреагировал на комментарий своего словацкого коллеги Роберта Фицо, которого цитирует Reuters: "Я могу подтвердить, что есть страны, которые готовы отправить свои войска в Украину, есть страны, которые никогда этого не сделают, Словакия в частности, и есть страны, которые говорят, что это предложение должно быть рассмотрено".

Затронули слова Макрона и Москву. Представитель Кремля Дмитрий Песков традиционно заявил, что появление войск НАТО на территории Украины приведет к прямому конфликту Альянса с РФ и эскалации ситуации.

"В этом случае уже надо говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оценим. И так же должны оценивать эти страны и осознавать. И спрашивать, отвечает ли их интересам, а главное — интересам граждан их стран", — сказал он.

Не сдержался и Дмитрий Медведев.

"Макрон заявил: "Нет больше красных линий, нет больше ограничений" о поддержке Украины. Тогда это означает, что у России больше не осталось красных линий для Франции, — написал экс-президент РФ.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин в своем Телеграм-канале отметил, что для реализации этой идеи необходимы определенные условия. В частности, постоянное прекращение огня и координация всех действий с союзниками по оккупированным территориям, что будет означать дальнейшее разрешение конфликта только политическим путем.

"Если это решение будет принято и реализовано до полной деоккупации, то это создаст почти классический "корейский" сценарий с присутствием сил с обеих сторон", — отметил он.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что Макрон берет на себя главенство в вопросе коалиции действия, необходимого для победы над Россией.

"Инструкторы, которые будут помогать в обучении или оперировании теми или иными системами, и непосредственно армия, которая будет участвовать в боевых действиях — это две большие разницы. Но в целом Эммануэль Макрон на себя взял очень непростую задачу. Он действует в современных условиях так, как было гораздо проще действовать во время Второй мировой войны. Ведь нацистскую Германию победили в период Второй мировой войны совместно коалицией. Это первый шаг", — сказал он.

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