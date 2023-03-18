Никаких нареканий: Игнат ответил, есть ли у Украины условия для базирования F-16

По его словам, американские пилоты уже не раз находились в Украине и не имели никаких нареканий.

У американских летчиков во время совместных учений с украинскими пилотами не было никаких нареканий на условия базирования F-16.

Об этом рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, информирует "24 канал".

Он напомнил, что в 2011 году перед Евро-2012 на аэродром в Миргороде прилетали американские летчики на F-16 на обучение "Безопасное небо". В частности, там были и двухместные учебно-боевые самолеты, так называемые "спарки".

"Наши летчики могли полетать на них с американцами. Это называется ознакомительный полет. Американские пилоты в воздухе передавали управление нашим летчикам. Такую же процедуру делали и для гостей на наших "спарках", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных Сил подчеркнул, что никаких нареканий на условия базирования F-16 на украинском аэродроме тогда не было.

Также американские летчики побывали в Украине в 2018 году. Тогда они прилетали в Староконстантинов для учений "Чистое небо" – на истребителях F-15C Eagle.

"Выполняли воздушные бои между МиГами и СУшками против F-15, смотрели, как все работает, как можно противостоять советским самолетам, понимая, что у россиян уже сейчас современные Су-35, Су-30", — отметил Игнат.

По его словам, американцы имитировали эти угрозы для украинских лётчиков, отрабатывали сложные сценарии.

"Летчики также обоюдно пробовали себя в ознакомительных полетах. Это был мощный обмен опытом, который сейчас очень пригодился", — добавил представитель Воздушных Сил.

Передача Украине истребителей