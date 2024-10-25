"Никаких опрометчивых шагов": Шольц ответил, получит ли Украина ракеты Taurus и приглашение в НАТО

Ни одна страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не видит необходимости приглашать Украину в НАТО.

Об этом он сказал в программе ZDF "Maybrit Illner" в четверг, 24 октября.

"Мы приняли решение в Вашингтоне и Вильнюсе и описали перспективу. Но я считаю, что в настоящее время нет необходимости в новом решении", – подчеркнул Шольц.

Он пояснил, что ни одна страна, которая находится в состоянии войны, не может стать членом НАТО. Поэтому Украине придется дождаться завершения текущего военного конфликта, чтобы присоединиться к Альянсу.

"Это все знают, по этому поводу нет разногласий. А в случае с НАТО после приглашения обычно довольно быстро наступает членство", – добавил канцлер.

По его словам, все обсуждения вступления Украины в НАТО – это не текущий процесс, а перспектива и вопрос гарантий безопасности после окончания войны с Россией.

Никакой войны между Россией и НАТО

Шольц считает, что сейчас нужно быть "очень серьезным", учитывая ужасную войну по соседству, в которой Россия нарушила принцип о неприкосновенности границ. В такой ситуации необходимы разумные действия, которые, с одной стороны, обеспечат поддержку Украине, но, с другой стороны, гарантируют, что это не перерастет в войну между Россией и НАТО.

"Я очень четко это понимаю и не изменю своей позиции", — заявил Шольц.

По поводу поставок в Украину немецких крылатых ракет Taurus канцлер сказал, что не будет поставлять оружие, которое, по его мнению, может способствовать эскалации конфликта.

"Мое мнение ясно. Я считаю, что это [поставки Taurus – ред.] неправильно. Это то, на что может положиться каждый в Германии. Я не буду действовать опрометчиво", – подчеркнул Олаф Шольц.

Напомним, Лидер ХДС Фридрих Мерц поддержал идею поставки Украине ракет Taurus, но назвал одно обязательное условие

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