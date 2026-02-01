Никаких признаков перемирия: посол в ЕС сообщила о срыве договоренностей Россией

Матернова подчеркнула, что Россия не придерживается договоренностей / © скриншот с видео

Реклама

В ночь на 1 февраля Россия в очередной раз массированно атаковала Украину, запустив 90 ударных беспилотников. Четырнадцать из них попали в девять разных локаций. Поэтому это нападение еще одно доказательство того, что никакого «перемирия» не существует.

Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

По ее словам, в Днепре в результате попадания дрона в частный дом погибли два человека. В Конотопе Сумской области российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. Взрывы также звучали в Чернигове, Сумах и населенных пунктах Харьковской области.

Реклама

Матернова подчеркнула, что эти атаки проходят на фоне разговоров в мире о возможном прекращении огня.

«Так ли выглядит перемирие? Взрывы, погибшие гражданские, разрушенные энергетические объекты и транспортная инфраструктура. Сегодняшняя атака — еще одно доказательство того, что никакого „перемирия“ не существует. Россия не уважает договоренностей», — заявила госпожа посол.

Она также обратила внимание на сложную гуманитарную обстановку в столице. По словам Матерновой, в Киеве на протяжении почти месяца сотни тысяч человек живут без стабильного отопления и электроснабжения после российских ударов по энергетической инфраструктуре. Многие жители вынуждены мерзнуть в собственных квартирах при минусовых температурах.

Посол подчеркнула, что демократический мир не должен закрывать глаза на действия России, которая продолжает нарушать все обещания и международные договоренности.

Реклама

Напомним, ночью 1 февраля россияне атаковали Днепр. Из-за попадания вражеского БПЛА погибли два человека — женщина и мужчина. Взрывы раздались в Конотопе, Харьковском районе.

Вечером 1 февраля в Павлоградском районе Днепропетровской области в результате атаки российского БПЛА возле служебного автобуса шахты «Терновская» погибли 12 человек, еще 7 получили ранения.

Как позже рассказал Сергей «Флэш», российские операторы в онлайн-режиме ударили по шахтерам. Сознательно направили дрон по гражданским после первого взрыва.