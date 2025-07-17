Трамп не планирует поставлять в Украину дальнобойное оружие / © ТСН.ua

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Дональд Трамп не намерен передавать Киеву дальнобойные ракеты JASSM или Tomahawk. Кроме того, Украине нужны не только ЗРК Patriot , ведь эти системы эффективно работают только в тандеме с IRIS-T или NASAMS.

Такую оценку по военной помощи Украине от США высказал политолог Национальной академии обороны в Вене, военный эксперт Густав Грессель в интервью Deutsche Welle.

«США продают только системы малой дальности, поэтому все слухи о JASSM или Tomahawk – полная чушь. Речь идет в первую очередь о боеприпасах для систем, к которым европейцы не могут производить собственные. Это ЗРК Patriot и, конечно, системы HIMARS», – отметил Густав Грессель.

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Эксперт также подчеркнул, что не стоит верить словам Дональда Трампа, поскольку он часто путает факты и цифры. По словам Гресселя, сейчас обсуждается только поставка пусковых установок и батарей, включая списанные американские или израильские образцы. Ключевой вопрос состоит в том, хватит ли Украине тех ракет, которые Трамп решил продать.

В то же время Грессель объяснил, как работают системы Patriot. По его словам, Грессель эффективность их использования растет, когда они объединяются с системами IRIS-T и NASAMS. Эти комплексы имеют меньший радиус действия и разработаны специально для совместной работы.

«Patriot может работать в паре с IRIS-T и NASAMS, двумя другими системами с меньшим радиусом действия, но которые разработаны для совместной работы с Patriot. батальон, чтобы смотреть во все стороны», - добавил политолог.

Напомним, ведется срочная подготовка к опрокидыванию систем Patriot в Украину. Генерал НАТО подчеркнул, что Киев нуждается в усиленной ПВО из-за массированных атак РФ.

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