Никаких успехов враг не имеет: Данилов – о "большом наступлении" россиян

Секретарь СНБО убежден, что победа будет за Украиной.
Российские оккупанты не имеют успеха с "большим наступлением" на восточном фронте Украины.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости".
"Дело в том, что словосочетание "большое"… угасло. "Большое наступление", как они себе планировали, по их замыслу длится 8-10 день, никаких успехов враг не имеет. Сегодня есть пять направлений, на которых они делают попытки атаковать, но наши бойцы, представители всего сектора безопасности и обороны мужественно защищают наше государство", – заявил он.
Секретарь СНБО сообщил, что этот вопрос обсуждался в том числе и на заседании Ставки верховного главнокомандующего 21 февраля.
Данилов отметил, что перед событиями 24 февраля президент Владимир Зеленский почти каждый день собирает Ставку.
Секретарь СНБО в который раз высказал убеждеиен, что победа будет за Украиной.
Напомним, российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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