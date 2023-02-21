Никаких успехов враг не имеет: Данилов – о "большом наступлении" россиян

Секретарь СНБО убежден, что победа будет за Украиной.

Российские оккупанты не имеют успеха с "большим наступлением" на восточном фронте Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона "Единые новости".

"Дело в том, что словосочетание "большое"… угасло. "Большое наступление", как они себе планировали, по их замыслу длится 8-10 день, никаких успехов враг не имеет. Сегодня есть пять направлений, на которых они делают попытки атаковать, но наши бойцы, представители всего сектора безопасности и обороны мужественно защищают наше государство", – заявил он.

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Секретарь СНБО сообщил, что этот вопрос обсуждался в том числе и на заседании Ставки верховного главнокомандующего 21 февраля.

Данилов отметил, что перед событиями 24 февраля президент Владимир Зеленский почти каждый день собирает Ставку.

Секретарь СНБО в который раз высказал убеждеиен, что победа будет за Украиной.

Напомним, российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.