"Никаких уступок России. Это приведет к Минску-3 и затянет войну" — Подоляк

"Никаких уступок России. Это приведет к Минску-3 и затянет войну" — Подоляк

Ряд европейских политиков предлагал Украине пойти на уступки по поводу своего суверенитета. Речь идет о компромиссах в войне с Россией.

Однако такие действия приведут только к затягиванию войны или новым конфликтам.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью НВ.

"В целом эти заявления не только Эммануэля Макрона, но еще некоторых людей из европейского политического сообщества несколько странные. Понятно, что украинское общество не поддержит таких требований ни в каком виде. Любая уступка РФ будет означать Минск-3, следовательно, отложенную войну. Это должна понимать политическая элита Европы, когда делает такие заявления. И мы на это сознательно не пойдем ни в каком виде", — подчеркнул он.

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Кроме того, по словам Подоляка, любая уступка России спровоцирует другие претензии и требования к Украине.

"Мне на 83-й день войны вообще непонятно, почему в Европе появляются такие мысли. Они, видимо, хотят вернуться к привычным для них правилам ведения бизнеса с РФ, но мне кажется, что этого уже не будет, потому что зафиксированы военные преступления РФ в большом масштабе", — подчеркнул советник руководителя ОП.

По словам Подоляка, Европа должна более "корректно" относиться к тому, как должна завершиться эта война.

"Это не должны быть уступки России. Это должны быть только приоритеты Украины", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что на сегодняшний день с Россией невозможно проводить переговоры, поскольку это государство еще не до конца осознало свое положение в войне.

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