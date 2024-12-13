Никаких "вопиющих проблем" не было: какая в Украине ситуация со строительством фортификаций

Строительство укреплений идет не только на линии фронта, но и на других рубежах.

Сейчас в Украине строительство укреплений идет по плану. Подразделения инженерных войск, которые занимаются возведением фортификационных сооружений, снабжены всеми необходимыми материалами и средствами.

Об этом заявил заместитель начальника управления инженерных войск полковник Владимир Гусар на брифинге представителей командования Сил поддержки ВСУ в пятницу, 13 декабря.

"В настоящее время проблем с фортификационными сооружениями на любом направлении у нас нет. На сегодняшний день осуществляется обеспечение всеми необходимыми материалами воинских частей, подразделений, которые находятся на передней линии", — подчеркнул военный.

По его словам, необходимые фортификации строят не только на передней линии, но и на других рубежах. Часть из них возводится под руководством или на средства областных военных администраций.

Полковник Гусар также подчеркнул, что и раньше со строительством фортификаций "никаких вопиющих проблем не было".

Напомним, британское издание The Economist сообщило, что возле города Запорожье, расположенного в 30 километрах от линии фронта, тщательно строят фортификации на случай наступления российских войск. Тем не менее, не все украинские военные считают наступление на Запорожье неизбежным.

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