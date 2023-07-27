"Никаких значительных результатов": в Венгрии сделали заявление о контрнаступлении ВСУ, тождественное российскому

По мнению венгерского представителя, даже по самым консервативным подсчетам в российско-украинской войне погибли и получили ранения по меньшей мере 310 тысяч человек.
Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что "никаких значительных результатов" контрнаступление ВСУ Украине не принесло, а позиция Будапешта о переговорах обоснована.
Об этом пишет венгерская служба "Радио Свобода".
По словам венгерского представителя, украинское контрнаступление "по состоянию на данный момент не показало никаких значительных результатов":
"Украина освободила всего 200 квадратных километров территории, но Россия захватила примерно столько же на Донетчине и Харьковщине", — отметил Гуйяш.
По его мнению, со ссылкой на самые консервативные подсчеты, в российско-украинской войне погибли и получили ранения по меньшей мере 310 тысяч человек. В то же время больше погибших со стороны России, хотя у нее более масштабные резервы, чем у Украины.
"Все это вместе указывает на то, что позиция венгерского правительства обоснована, когда он призывает к прекращению огня и скорейшему началу мирных переговоров", — сказал чиновник.
Между тем ВСУ наращивают темпы контрнаступления. Два чиновника США, с которыми пообщались журналисты западных СМИ, заявили, что Украина перебросила дополнительные силы на восток Украины, что свидетельствует о том, что "Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонных линиях".
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