"Никаких значительных результатов": в Венгрии сделали заявление о контрнаступлении ВСУ, тождественное российскому

По мнению венгерского представителя, даже по самым консервативным подсчетам в российско-украинской войне погибли и получили ранения по меньшей мере 310 тысяч человек.

Глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что "никаких значительных результатов" контрнаступление ВСУ Украине не принесло, а позиция Будапешта о переговорах обоснована.

Об этом пишет венгерская служба "Радио Свобода".

По словам венгерского представителя, украинское контрнаступление "по состоянию на данный момент не показало никаких значительных результатов":

"Украина освободила всего 200 квадратных километров территории, но Россия захватила примерно столько же на Донетчине и Харьковщине", — отметил Гуйяш.

По его мнению, со ссылкой на самые консервативные подсчеты, в российско-украинской войне погибли и получили ранения по меньшей мере 310 тысяч человек. В то же время больше погибших со стороны России, хотя у нее более масштабные резервы, чем у Украины.

"Все это вместе указывает на то, что позиция венгерского правительства обоснована, когда он призывает к прекращению огня и скорейшему началу мирных переговоров", — сказал чиновник.

Между тем ВСУ наращивают темпы контрнаступления. Два чиновника США, с которыми пообщались журналисты западных СМИ, заявили, что Украина перебросила дополнительные силы на восток Украины, что свидетельствует о том, что "Киев обнаружил потенциальные слабые места в российских оборонных линиях".

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