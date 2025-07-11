Никакого "после войны" не будет: Берлинская сделала ошеломительное заявление и направила месседж лидерам ЕС

Волонтер Мария Берлинская / © скриншот с видео

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Волонтер Мария Берлинская призвала европейских лидеров отказаться от иллюзии о «жизни после войны». Она подчеркнула, что война в Украине — это вступление к технологической Третьей мировой войне. Поэтому Европа должна уже сейчас объединиться с Украиной для создания общей системы защиты городов от ударов ракетами и дронами.

Об этом руководитель Центра поддержки аэроразведки и технологического проекта Victory Drones заявила в программе Натальи Мосейчук на YouTube-канале.

Обращаясь к европейским лидерам в эфире программы, Берлинская сказала, что война в Украине является интро, вступлением к технологической Третьей мировой войне.

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«Я бы хотела через вас передать один месседж для европейцев и просьбу его озвучить. В Риме (на конференции по восстановлению Украины — ред.) я считаю очень вредным утверждение „после войны“. Никакого «после войны» цены не будет — война идет постоянно, просто в разных доменах: информационная, кибер, экономическая, когнитивная, другие. Война продолжается постоянно. И пока существует Россия, они будут против нас воевать. Имею в виду — против Украины и против европейский стран. Совместно с Китаем продвигая свою — другую — повестку дня таких авторитарных, тоталитарных технологических концлагерей. Меседж, который я хочу донести, касается всех европейских лидеров, часть которых находятся на стадии отрицания на своих антидепрессантах. Месседж следующий: наша война является интро, вступлением к технологической Третьей мировой войне», — высказалась волонтер.

Берлинская — об угрозе для городов Украины и ЕС

Она описала угрозу, которая существует не только для Украины, но и для стран Евросоюза.

«Сейчас все боятся „Шахедов“ и ракетных ударов, но они бьют по конкретным координатам. И есть кое-что значительно опаснее чем «Шахеды» в нынешней модификации — это тысячи дронов над городами в режиме постоянной охоты, автономных роботов, которые могут касаться не только украинских Сум, Днепра или Харькова, но также и Львова, Черновцов, Кракова и даже Мюнхена и Рима», — объяснила Берлинская.

Она отметила, что это будет совсем другой уровень дроновых атак, когда не потребуется участие оператора, а будет действовать полная или частичная автономность. И эти беспилотники могут летать на сотни, тысячи километров, а также зависать над городами.

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В то же время волонтер сообщила, что существуют контрмеры, над которыми уже надо работать не только украинцам, но и европейцам вместе с ними.

«Это автоматические турели, зенитные дроны-перехватчики, электромагнитные, лазерные средства, сетки, ЗРК. Все это нужно уже тестировать, искать оптимальные конфигурации, применять в комплексе. Важно, чтобы представители власти: нашей центральной и местной и европейских стран уже искали решения и оборудовали защиту над городами по состоянию на лето 2025 года», — рассказала руководитель Центра поддержки аэроразведки.

Она акцентировала, что готовиться нужно уже сейчас, но вряд ли кто-то это делает.

Напомним, ранее Берлинская заявила, что самый большой террор против украинских городов Россия начнет этой зимой. Она призвала готовиться к отражению ударов не только «Шахедами», но и атак автономных роботов. Это касается не только Харькова и Запорожья, но, например, Винницы, Ровно или Львова.

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К слову, на конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Риме, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что партнеры приняли решение о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины.