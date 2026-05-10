«Никакой мотивации, только страх»: в ВСУ рассказали, как солдат врага заставляют идти в «мясные штурмы»

Российские военные продолжают участвовать в боевых действиях не из-за морального духа или поддержки идеологии, а из-за страха наказания со стороны командования.

Об этом в эфире Эспрессо заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, за последний год он фактически перестал говорить о моральном состоянии русской армии, поскольку настоящего боевого духа там нет.

"Если откровенно, за последний год я стараюсь не говорить о российской армии о моральном духе, его нет", - сказал Трегубов.

Он пояснил, что российские военные удерживаются на фронте прежде всего жесткими методами дисциплины.

«Они работают сейчас не на мотивации, а на дисциплине, которая внедряется методом кнута. Это не моральный дух, не то, что люди готовы идти "за родину, за Путина"», - подчеркнул он.

Трегубов также заявил, что вражеские солдаты боятся собственного командования больше, чем опасности в поле боя.

«За людьми стоят другие люди, которые говорят о том, что если позиция не будет взята, то их просто обнулят», — рассказал представитель Группировки объединенных сил.

По его словам, именно страх стал основным инструментом удержания российских военных на передовой.

«Это другая сторона мотивации, мы не говорим о нравственном духе. То есть, оккупанты хотят жить, а они делают так, чтобы россияне боялись их командования больше, чем украинских дронов», — подытожил Трегубов.

