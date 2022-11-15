"Никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет" — Арестович

Никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не последует.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в программе "Фейгін Live" 15 ноября.

"Я уверен, что страны НАТО воспользуются этой паузой для того, чтобы не поднимать градус. Сложное политическое решение, и я не сомневаюсь, что им этот инцидент простят", — отметил он.

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Напомним, что по информации польских СМИ, во второй половине 15 ноября, во время российской атаки по Украине, в городе Пшеводув на территории Польши раздался взрыв, в результате которого погибли два человека. По сообщению СМИ Польши, причиной стали две российские ракеты.

Позже появилась информация, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о срочном созыве Совбеза. Представитель правительства Польши Петр Мюллер отметил, что подробности обнародуют после совещания.

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