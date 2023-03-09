"Никакой военной цели": Кулеба объяснил, зачем оккупанты массированно обстреляли Украину

Путин и его сообщники будут привлечены к ответственности за обстрелы Украины, подчеркнул Кулеба.

Массированный ракетный удар оккупантов по Украине 9 марта не имел никакой военной цели, а был "обычным российским варварством" — россияне цинично направили ракеты и дроны против гражданских объектов инфраструктуры и мирных людей.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере.

Глава МИД отметил, что атака РФ — это "варварство, которое привело к потерям людей и повреждению гражданской инфраструктуры".

Министр заверил, что диктатор РФ Путин и его сообщники будут привлечены к ответственности специальным трибуналом за преступления против Украины.

"В течение ночи Россия нанесла массированный ракетный и беспилотный удар по Украине, что привело к потерям людей и повреждению гражданской инфраструктуры. Никакой военной цели, просто российское варварство. Наступит день, когда Путин и его сообщники будут привлечены к ответственности специальным трибуналом", — отметил глава МИД.

Напомним, в ночь на 9 марта оккупанты массированно обстреляли Украину. Впервые россияне применили сразу шесть сверхзвуковых ракет "Кинжал", заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Всего произошел 81 пуск ракет по Украине. ПВО сбила 34 крылатых ракеты и 4 из 8 дронов. Восемь авиаракет Х-31П и X-59 до целей не долетели. "Кинжалы", ракеты Х-22 и ракеты систем С-300 сбить не удалось, поскольку у ВСУ нет соответствующих возможностей.

Так, российская армия атаковала Киев ракетой "Кинжал". В результате ракетного удара прогремели мощные взрывы в Голосеевском и Святошинском районах. Есть пострадавшие.

В Золочевском районе Львовской области во время массированной российской атаки ракета оккупантов упала в жилой зоне. Погибли пять человек.

Глава Золочевской городской территориальной громады Игорь Гриньков показал жуткие кадры ракетного удара.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших украинцев, а также подчеркнул, что ответственность за все содеянное их не минует.

Также Владимир Зеленский провел совещание с силовиками и чиновниками из-за массированного ракетного удара России по инфраструктуре Украины.

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