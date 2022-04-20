"Никакой заморозки войны не будет": Подоляк рассказал о планах с деоккупации всех южных районов Украины

"Никакой заморозки войны не будет": Подоляк рассказал о планах с деоккупации всех южных районов Украины

У руководства Украины есть стратегию декупации всех населенных пунктов на юге Украины.

У государства есть стратегия по деоккупации Юга Украины, ведь помнит о своих людях, которые оказались под оккупацией. У Офиса президента есть вся оперативная информация о том, что там происходит.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Коротко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции "Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", — заверил он.

Подоляк добавил, что власти "практически в онлайн режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести фейковые "референдумы". В то же время он отметил, что сейчас "даже самим российским варварам" понятно, что никто их не ожидал нашей земли.

Напомним, в Бердянске оккупанты приходят в местные дома культуры и требуют проводить концерты на 9 мая.

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