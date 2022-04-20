"Никакой заморозки войны не будет": Подоляк рассказал о планах с деоккупации всех южных районов Украины

У руководства Украины есть стратегию декупации всех населенных пунктов на юге Украины.
У государства есть стратегия по деоккупации Юга Украины, ведь помнит о своих людях, которые оказались под оккупацией. У Офиса президента есть вся оперативная информация о том, что там происходит.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"
"Можете даже не сомневаться в том, что у государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины. Во-первых, армия. Коротко и ясно. Во-вторых, более 90% простых людей на оккупированных территориях четко заявляют о своей проукраинской позиции "Поэтому не будет никакой заморозки конфликта, не будет даже временной оккупации, не будет никаких фейковых "ХНР" или чего-то подобного. Будет только Херсонская область Украины", — заверил он.
Подоляк добавил, что власти "практически в онлайн режиме" наблюдают за тем, как местные активно противостоят попыткам оккупантов провести фейковые "референдумы". В то же время он отметил, что сейчас "даже самим российским варварам" понятно, что никто их не ожидал нашей земли.
Напомним, в Бердянске оккупанты приходят в местные дома культуры и требуют проводить концерты на 9 мая.
Читайте также:
- Арестович о ситуации на Херсонском направлении: противник пытается выйти на границы области
- Оккупанты угрожают ракетными ударами и блокируют порты: оперативная обстановка на юге Украины
- Арестович о боях на Харьковщине: "Тихонько, тактически, но наступаем"