"Никогда не читает документы и ему пересказывают, что говорят генералы" — Фейгин о Путине

"Никогда не читает документы и ему пересказывают, что говорят генералы" — Фейгин о Путине

Работать с диктатором РФ Владимиром Путиным очень нелегко - он всегда опаздывает, а чтобы не читать документ, просит их пересказказать.

Диктатор РФ Владимир Путин не подвержен монотонной работе. Но свои речи он всегда перечитывает и редактирует.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

По словам Фейгина, он был доверенным лицом экспремьера Касьянова, который и рассказал ему детали работы с Путиным. Он говорит, что Путин всегда опаздывал на экономические совещания, которые нужно было проводить оперативно. Его могли ждать 3 – 5 часов.

Также, как рассказывал Касьянов Фейгин, Путину всегда было скучно на таких мероприятиях. Он мог посидеть 10-15 минут и все, он такого не любит.

"Кроме того, даже Пугачев, который был авторитетным банкиром того времени, рассказывал, что Путин не любит читать книги, поэтому всегда просил пересказать (речь идет и о документах. – Ред.). А это был еще примерно 2003 год. И ситуация за 20 лет лучше не стала. Поэтому он вникать вообще не способен. Сейчас Патрушев ему тоже пересказывает то, что говорят генералы. Это не так, что Путин сидит со всеми, и они вместе все обсуждают", — рассказал Фейгин.

В то же время, как отметил правозащитник, свои речи Путин всегда перечитывает и редактирует.

"Он никогда не читает того, что не видел заранее. Такова у него философия. И вы знали, что очки он не носит, и это тоже влияет на то, почему он не читает документы, а просит пересказать. Ведь ему уже 70 лет", – добавил Фейгин.

Впрочем, из-за сплетни об ухудшении состояния здоровья Путина, эксперты начали говорить о том, что одним из ближайших людей к нему сейчас является секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Российское чиновник, якобы, часто может решать вопросы с генералами вместо Путина.

"Но это может быть и правда, и нет. Нет споров, что он лично работает с генералами, ведь может делать это при посредничестве Патрушева и даже через видеосвязь. Он (Путин.- Ред.) не встречается с генералами и не сидит над картами ", — подчеркнул правозащитник.

Как сообщалось, политолог заявил, что Путина закачивают таблетками и готовят новую операцию.

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