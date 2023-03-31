"Никогда не простим": Зеленский о годовщине освобождения Бучи от оккупантов

Украина никогда не простит зверства российских окупантов и накажет всех виновных.

Сегодня, 31 марта, ровно год, как украинские воины освободили Бучу от российского войска. Город находился под оккупацией 33 дня.

Об этом напомнил президент Украины Владимир Зеленский.

"Буча. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 детских. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас 365 дней, как Буча снова свободный украинский город, является символом зверств армии России.

"Никогда не простим. Накажем всех виновных", — добавил президент.

Напомним:

в конце марта 2022 года войска России ушли из Киевской области, в том числе из Бучи. 31 марта в город вошли украинские военные, а также журналисты иностранных изданий, задокументировавшие последствия российской оккупации.

3 февраля 2023 года глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов заявил, что в Киевской области обнаружили 1 369 тел убитых оккупантами мирных жителей. 197 погибших остаются неидентифицированными. Без вести пропавшими считают 300 человек.

Украина идентифицировала 91 российский военный, причастный к преступлениям в Буче Киевской области, сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

По его словам, во время оккупации российские военные совершили в Бучанском районе Киевской области более 9 тысяч военных преступлений, убили более 1 700 гражданских, из них около 700 — в Буче.

В Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и других населенных пунктах, находившихся под оккупацией россиян, продолжается расследование массового применения пыток, сексуального насилия, убийств мирных жителей. В освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевской области тела погибших гражданских обнаруживают в братских могилах, подвалах и колодцах.

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