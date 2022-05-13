"Никого не оставим врагу": Зеленский назвал, сколько населенных пунктов освобождено от оккупантов

"Никого не оставим врагу": Зеленский назвал, сколько населенных пунктов освобождено от оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за сутки 12 мая.

На освобожденные от оккупантов территории возвращают электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 13 мая.

"Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за прошедшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги. Это важно”, – сказал Зеленский.

"Конечно, мы помним о каждом городе и каждой громаде, которые еще находятся в оккупации. Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса... Постепенное освобождение Харьковщины доказывает, что мы никого не оставим врагу", – подчеркнул президент.

Напомним, Киевская областная военная администрация разработала проект строительства в Ирпене жилого комплекса для людей, потерявших свои дома.

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