Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Никого не оставим врагу": Зеленский назвал, сколько населенных пунктов освобождено от оккупантов

Дата публикации
Просмотры
1473
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Никого не оставим врагу": Зеленский назвал, сколько населенных пунктов освобождено от оккупантов

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за сутки 12 мая.

На освобожденные от оккупантов территории возвращают электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги.

Об этом глава государства рассказал в видеообращении 13 мая.

"Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за прошедшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги. Это важно”, – сказал Зеленский.

"Конечно, мы помним о каждом городе и каждой громаде, которые еще находятся в оккупации. Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса... Постепенное освобождение Харьковщины доказывает, что мы никого не оставим врагу", – подчеркнул президент.

Напомним, Киевская областная военная администрация разработала проект строительства в Ирпене жилого комплекса для людей, потерявших свои дома.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация