"Никого не затопит, все будут с водой": начальник Криворожского РВА о ситуации в городе после ракетных ударов

По городу Кривой Рог запустили крылатые ракеты Х-101, выпущенные из Ту-95МС.
В ближайшее время ситуация с водой в Кривом Роге стабилизируется.
Начальник Криворожского РВА Евгений Ситниченко сообщил об этом в своем обращении.
Он также призвал горожан не паниковать.
"В ближайшее время ситуация с водой стабилизируется. Не паникуйте", — сказал Ситниченко.
Напомним, российские оккупанты в среду, 14 сентября, ракетами обстреляли Украину.
Ракетные удары кафиры нанесли во время последней воздушной тревоги.
По городу Кривой Рог запустили крылатые ракеты Х-101, выпущенные из Ту-95МС. Они попали по западным окрестностям Кривого Рога. Потери и разрушения уточняются.
Корреспондент ТСН.ua сообщил, что после ракетных ударов в Кривом Роге возникли проблемы с центральным водоснабжением. На места уже выехали спасатели.
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