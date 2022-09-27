Николаев дважды за ночь подвергся мощным обстрелам: Ким показал последствия "прилета" в центр города

В ночь на 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам: ориентировочно в 01:04 и 04:02. По предварительной информации, из "Торнадо-С" россияне ударили по разным районам города.

Об этом сообщил глава Миклаевской ОВА Виталий Ким.

По утрам известно о повреждении ряда гражданских объектов в центре города. В частности, жилые дома, магазины и сети водопровода. В результате обстрела произошло разрушение складского помещения с последующим горением.

По предварительной информации, пострадавших в результате вражеского ракетного удара нет.

Руководитель области также показал на видео прилет в центр города. Туда прилетела невысокоточная ракета типа "Смерч".

Кроме того, продолжаются обстрелы Николаевского и Баштанского районов. В частности, 27 сентября враг наносил артиллерийские удары по аквазоне Очакова. Под постоянным огнем остаются населённые пункты на линии разграничения Березнеговатской общины. Также продолжаются обстрелы Широковского общества.

Как сообщалось, россияне 26 сентября вечером обстреляли Славянск Донецкой области. В результате вражеского обстрела был ранен один человек.

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