"Николаев не сдадим": Ким рассказал о проблемах в области и что ему снится во время войны

"Николаев не сдадим": Ким рассказал о проблемах в области и что ему снится во время войны

Количество снарядов и ракет, упавших на вверенный ему регион, уже не сочтет.

В Николаеве самая длинная пешеходная улица опустела, судоходство – остановлено, а облгосадминистрацию отремонтировать почти невозможно.

Об этом говорится в ТСН.

Николаев – город, который посылает врага как можно дальше, ныне с баррикадами и разваленными зданиями. Этот город, в который из оккупированной Херсонщины, достреливает вражеская артиллерия.

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Отель Ингул – это самый центр города – даже не зайдешь внутрь, потому что входа больше нет, только кондиционер на ветру крутит свои лопасти. В соседнем доме остались преимущественно женщины – соседки Алена и Светлана уверяют, что устали бояться, а Николаев все равно устоит. «Он уже выстоял, потому что мы стена перед Одессой и Херсон, они борются как могут и мы тоже», — говорят они.

Офицер Дмитрий Плетенчук показывает развалины обладминистрации. «Когда они начинают говорить о мире, то они начинают бомбить гражданскую инфраструктуру, они пытаются сделать это для создания давления», — говорит он.

Здесь съемочная группа ТСН встречается с главой области, напротив улицы Московской – это временное название. «Прейменируем или в москальскую или в мариупольском», — говорит Виталий Ким.

Количество снарядов и ракет, упавших на вверенный ему регион, уже не сочтет. «У нас в области более 2 тысяч зданий пострадали и много разрушенных особенно в области – там и школа, и все подряд», – рассказывает он.

«Что в Николаеве сразу самое сложное – деньги, нужно людям платить деньги. Заблокированы порты, это было 80% уникальности нашей Николаевщины, из-за портов много зерна уходило на экспорт. Мы не будем голодны, там другое дело – у нас на 2 года зерна, у нас его многовато, оно пропадет, если мы не вывезем, а то, что голодными не будем, у нас полные токи зерна, масла, сои, кукурузы, ее никуда девать», — констатирует глава области.

Корреспондентка ТСН пообщалась с Виталием Кимом – что обсудили

О любимом месте в Николаеве не рассказывает, чтобы не разрушили враги. Но убежден, что город не сдадут — помогут реки и рельеф и военные, конечно. «Момент уже не тот, сегодня уже невозможно, потому что время работает на нас, момент внезапности, это уже прошло, а во-вторых, мы контролируем мосты. Мы их не дадим», – говорит Ким.

Планирует быть здесь, пока война не кончится. «Оптимистически – это конец апреля, если пессимистично – это может растянуться на несколько лет, где-то посередине между апрелем и годами», – добавляет он.

Ким говорит, главное, что ночью спит спокойно, потому что война не снится, а только море и девушки.

Он надолго останавливается перед разрушенным зданием ОГА, в котором погибли 36 человек – их вещи здесь до сих пор лежат – какие-то фото, мебель, одежда. Конечно, восстановить это сооружение уже невозможно, но сбитый российской ракетой калибр флаг — снова повесили на флагштоке, из мемориала памяти до сих пор смотрят со фотографий защитники, взрывом сорвало трезубец, но и он цел, хотя и опален огнем, еще можно будет повесить снова. «К зданию облгосадминистрации до сих пор нельзя подойти, но люди через охрану передают цветы, чтобы почтить память погибших здесь», — говорит Ким.

Скоро станет тепло и николаевцам обещают включить фонтаны, чтобы жизнь стала похожа на ту, которая была раньше.

Напомним, что мощный взрыв прогремел ночью в Николаеве. Такого жители не слышали с начала войны. В городе стало светло, как днем. Взрывную волну почувствовали все николаевцы, от нее дрогнули дома, кое-где вылетело стекло в окнах. Как оказалось, решисты запустили ракету на одно из предприятий Николаева. Однако наша ПВО сбила ее на подлете. Обломки разлетелись вокруг. Есть повреждения, загорелся быстро потушенный лес.

В Николаеве посреди ночи раздался мощный взрыв

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