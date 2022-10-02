Николаев под обстрелом: россияне попали во двор многоэтажки, жителей побило осколками

В Николаеве россияне обстреляли спальный район, ударили по городу дважды.
Ночью ракетные системы С-300 прилетели от россиян на жилые дома в Николаеве, говорится в ТСН.
Повреждены не менее десятка домов и учебное заведение рядом. Из-за осколков в одной из квартир произошел пожар.
На месте попадания воронки, а в доме рядом даже оконные рамы вылетели. Во дворе разбитых домов уже работают коммунальщики и полицейские. Одни – разбирают завалы, другие – собирают вещественные доказательства, осколками усеян весь двор. "На меня упало стекло, дети в коридоре спали, Слава Богу", — говорит Людмила, проживающая на первом этаже поврежденного дома.
Женщина убеждает, что таких ракетных ударов по району не было. Ее дети уже давно спят одетыми и в коридорах, сейчас она вывезет их подальше.
Людям раздают пленку и плиты, чтобы закрыть отверстия, потому что на улице дождь и квартиры заливает.
Оккупанты подло ночью обстреливают гражданскую инфраструктуру. Накануне попали в пятиэтажку и девятиэтажку, погибли люди. Во время ночного удара ракетами и дронами по городу семь человек ранены битыми стеклами, к счастью, обошлось без жертв.
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