Николаев уже несколько недель без воды: в городе бьют новые и раскосервивают старые скважины

Николаев уже несколько недель без воды: в городе бьют новые и раскосервивают старые скважины

Прифронтовый Николаев уже три недели живет без централизованного водоснабжения, потому что россияне перебили водопровод, сейчас он находится на оккупированной территории, поэтому починить поломку невозможно.

Помыть посуду, постирать вещи, наполнить сливной бачок — такие будничные дела, ныне, в Николаеве — ежедневные хлопоты для каждого жителя, говорится в ТСН

Утро в Николаеве начинается с очереди за водой. Баклажками, ведрами и бидонами николаевцы десятками литров за раз набирают воду для домашних нужд. Около каждой цистерны в течение дня – сотни жителей. "Сначала привозили из Одессы, а сейчас из водоема, из пожарного будто", — говорят водители.

Чтобы дважды не ходить, Василий набирает за раз под 40 литров. «Эти две, это 38 литров. Это я по виду такой, а так я еще и еще понесу», — говорит мужчина.

До его дома от цистерны сотня метров, но в первые дни, когда воды не стало – приходилось за ней ездить. «Садился на 3 трамвай, ехал к реке, там метров 500 вниз, и брал с реки, из Игнула», — рассказывает мужчина.

В квартире Василия, и его жены Раисы водой наполнена каждая емкость. Запасы и в ванной, и на балконе, и в кухне. Супруги перестраховываются, а вдруг электричества не станет и насосы не будут качать, или закончится бензин и цистерна не приедет. «Этих двух баков по 19 литров с головой хватает, а если что-то там готовлю, то конечно немного больше, я трачу много», — рассказывает женщина

В настоящее время пунктов выдачи воды по городу – более сотни. Кроме того, раскосервируют старые скважины и бьют новые. «Решили пробить скважину, вчера ее начали бить, сейчас доводим ее, чтобы была чистая, питьевая вода, а дальше люди будут приходить и разбирать эту воду»,- говорят коммунальщики.

Вместе с коммунальщиками каждый день воду подвозят волонтеры и обычные предприниматели. Починить поврежденный водопровод, который на оккупированной территории пока невозможно. Но местные власти не исключают, что удастся найти альтернативный источник централизованного водоснабжения.

«Откупориваются резервные скважины водоканала, рассматриваются и уже выполняются другие действия на этот счет, есть надежда, но еще вопрос сроков стоит», — отмечают чиновники.

Какие будут эти сроки – пока не известно, но николаевцы не жалуются, время такое. «В наше время ничего не тяжело, привыкать надо ко всему, вот только бы коромысло мне», — говорят местные.

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