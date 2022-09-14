Николаевцев предупредили о новых обстрелах россиян: какие объекты в опасности и что делать людям

Людей в Николаеве предупредили о возможных обстрелах со стороны РФ в течение дня 14 сентября.

В Николаеве возможны обстрелы объектов тепло и электрогенерации российскими оккупантами.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"В течение дня по объектам тепло и электрогенерации возможны обстрелы в г. Николаев", — написал глава ОВА.

Чиновник призвал местных держаться подальше от таких объектов и следить за сигналами тревоги и соответственно реагировать на них.

Напомним, ночью 14 сентября Николаев подвергся ракетным обстрелам. Повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки. Также в результате попадания на территорию предприятий возник пожар на производственном здании и возгорание автомобиля.

По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения и трем гражданам оказана помощь амбулаторно.

Читайте также: