Николаевцы, ругая оккупантов, убирают разрушение от ночных прилетов и обещают отстроить и отомстить

Два человека погибли, три ранены, еще один пропал без вести- это результат ночного обстрела Николаева.

Оккупанты целили по жилым кварталам в разных частях Николаева, говорится в ТСН.

В Николаеве услышали несколько громких взрывов после часа ночи. Съемочная группа ТСН услышала взрывы, потому что была всего в нескольких километрах от места попадания.

Сначала это был завод, потом стал офисный центр, а теперь сплошные развалины. «У нас было 7 прилетов этой ночью, к сожалению, два человека погибли на это время, трое ранены, но это разные районы города и предприятия. Попали рядом с 9-ти этажкой и пятиэтажкой под подъездом, поэтому есть жертвы и одна из школ нашего города разрушена частично», — отметил глава областной военной администрации Виталий Ким.

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«В очередной раз нанесен ракетный удар по предприятиям Николаева, здание разрушено почти дотла, враг продолжает варить о гражданской инфраструктуре, никаких военных формирований здесь не было никогда», — заявляет пресс-офицер Николаевской ОВА Дмитрий Плетенчук.

Тип боеприпаса устанавливается, но предварительно это была С-300. Именно эти ракеты чаще используют по николаевцам.

Утром сюда, как обычно, приходят на работу люди, но сегодня рабочий день отменен. «Да все сломано, избито, что мы можем сказать, никак не угомонятся эти сволочи, плакать хочется, только переехали, только настроились, это уже второй раз», – говорит работник.

"Среди пострадавших гражданская охрана, потому что человек был непосредственно возле эпицентра взрыва", — добавляют в ОВА.

Взрывная волна была такой силы, что здесь выгибало дверь, но ракета легко переломила бетонные перекрытия, разбило сразу несколько этажей.

Как выглядит Николаев после нового обстрела рашистами – ТСН

«Мы за все отомстим и никого не забудем, никаких братских народов. Город-герой не даст им пройти, они же видят, мы побеждаем, а они от злости бомбят гражданские объекты, мы не злопамятны, но все помним», — говорят местные.

Куски здания вынесло прямо на дорогу, но движение не перекрывают, здесь работают полтора десятка коммунальщиков, чтобы в Николаеве снова было чисто.

Еще одна ракета упала у жилого дома. На месте огромная воронка и отсутствует немалый кусок дома. У людей выбило окна, но жители говорят, что это только больше их злит.

Всего в Николаеве 2 погибших, 3 раненых и 3 получили помощь амбулаторно.

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