Николаевщина под огнем: россияне уничтожают дома и ракетами выкапывают могилы на кладбище

Вражеская авиация ударила по ряду поселков, среди них — Трудолюбовка, Андреевка, Потемкино, Александровка и Лозовое — сообщают в генштабе. От ракетных ударов страдают школы, детсады и человеческие дома, российские ракеты падают даже на кладбище, говорится в ТСН.

Утром в Николаеве безлюдные улицы, встретить можно разве что единичных прохожих. Город под постоянным огнем вражеских обстрелов, поэтому большинство горожан выехали, потому что именно сейчас угроза обстрелов самая большая. Уже несколько недель подряд из-под оккупированного Херсона рашисты почти каждый день обстреливают ракетами Николаев и область.

Поселок Березнеговатый, в 80 километрах от Николаева, в последнее время буквально страдает от обстрелов чужестранцев. Одной ракетой здесь сравняло с землей сразу четыре дома. От них остались сами развалины. На улице – ни души, только стаями бегают собаки. Хозяева либо уже выехали из поселка, либо – уже собираются.

Среди гражданских в поселке уже были жертвы, разрушены десятки домов. Прилетало в больницу, школу и даже на кладбище. Попавшая в кладбище ракета взорвала сразу несколько могил. Вокруг ничего, что хоть как-то намекало на присутствие военных.

Покинутый коровник россияне, вероятно, приняли за склад, выпустили три ракеты и промахнулись, били несколько раз. На одной улице не осталось целым ни один дом. Здесь несколько глубоких воронок. Трудно даже представить, где стоял дом.

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С корнями вырвало дерево, с землей смешало все, что было в доме. Уцелел разве что небольшой кусок паркета, а вот погреб, где могли бы прятаться хозяева, завалило полностью. Среди обломков, словно с насмешкой, виднеется предвыборная агитация прошлых лет пророссийской партии с призывами "будем строить". После их русских соратников в доме отстраивать нечего.

Ночью накануне россияне устроили в дом, двухэтажный дом составил словно карточный. Время от времени видно, как по небу пролетают ракеты. Где-то на окраинах – стучит, постоянно гудят сирены. Каждый день появляются новые воронки, над городами и деревнями стоит дым, потому что горят поля. Но люди верят, что уже совсем скоро это должно закончиться. Еще немного нужно подождать.

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