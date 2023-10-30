Николаевщину атаковали 5 дронов-камикадзе: в ОВА назвали последствия

Российские захватчики также обстреляли из артиллерии две громады Николаевской области.
В Николаевской области в ночь на 30 октября силы ПВО сбили пять российских беспилотников Shahed-131/136. Обломки дронов нанесли разрушения.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
В ночь на 30 октября силами и средствами ПВО в Николаевской области было уничтожено пять российских дронов-камикадзе. В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА вспыхнул пожар на складе фермерского хозяйства Баштанского района. Огонь оперативно потушили. Обошлось без пострадавших.
Обстрелы Николаевской области
Кроме того, 29 и 30 октября российские оккупанты устроили обстрелы из артиллерии по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также враг наносил артудары за пределами населенного пункта Куцурубской громады. Обошлось без пострадавших.
Напомним, российские войска в ночь на 29 октября атаковали Украину дронами и ракетами. Силы противовоздушной обороны уничтожили все 12 дронов-камикадзе и сбили две управляемые авиаракеты Х-59.
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