Николаевщину обстреливают «Смерчами», а в Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры: какая ситуация на юге Украины

Ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем стабильно контролируется силами обороны.
Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины по состоянию на вечер 19 мая 2022 года.
Об этом пишет оперативное командование "Юг" в Facebook.
- 85 сутки полномасштабного вторжения россиян в Украину характеризуют ситуацию на южном фронте как стабильно напряженную.
- В Херсонской области враг продолжает провокационный обстрел ими же оккупированных населенных пунктов. Разворачивая вооружение с имитацией направления огня со стороны Вооруженных Сил Украины, россияне еще и используют оборудование противовоздушной обороны, сбивают свои же ракеты и выдают это за обстрел гражданского населения силами ВСУ.
- Между тем, Николаевщину обстреливают реактивными системами залпового огня «Смерч». Враг продолжает разрушение самого Николаева, его инфраструктуры и производственных возможностей.
- Украинскими подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией выполнено 91 огневое задание. В результате уничтожен очередной состав боеприпасов на Херсонщине, 2 танка Т-72, самоходная артустановка и гаубица, 2 реактивные системы залпового огня «Град» и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", бронированная и автотехника. Еще на 40 россиян сокращена численность вражеских сил.
- В Одесской области продолжаются контрдиверсионные меры, а также противодействие псевдоминерству. Правоохранителями задержан житель Николаевщины, который накануне распространил ложную информацию о подготовке взрыва в одном из парков и нескольких админзданиях Одессы.
- Ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем стабильно контролируется силами обороны.
- Корабельные группировки в Черном море продолжают держать под угрозой ракетные удары как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.
"Соблюдайте нормы и правила безопасности, не пренебрегайте предупреждением о воздушной тревоге, тщательно проверяйте информацию, чтобы не становиться жертвами фейковых вбросов, не распространяйте информацию, которая может сориентировать врага в его действиях. Оставьте россиянам возможность упустить шансы на успех. А Победа будет за нами !", — говорится в сообщении.
Ранее Владимир Зеленский рассказал об эвакуации военных из "Азовстали".
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