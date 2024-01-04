Николаевская область под вражеским огнем: четыре человека, в том числе несовершеннолетняя, получили ранения

Из-за вражеских обстрелов в течение 3-4 января в Николаевской области четверо жителей получили ранения, среди них несовершеннолетняя.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Под обстрелы попали Николаевский и Баштанский районы. По данным местных властей, 3 января в 08:30 в Черноморской громаде в результате вражеских обстрелов поврежден частный дом. Владелица дома получила телесные повреждения. А утром, 4 января, в 6:46 противник наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков, в результате чего произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Последствия уточняются. Также с утра в 07:33 произошел еще один артиллерийский обстрел города.

Ким добавил, что вечером 3 января оккупанты нанесли ракетный удар по г. Снигиревка Снигиревской общины. Попадание по территории одного из предприятий вызвало пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Также повреждены частные дома. Четверо человек получили ранения различной степени тяжести, среди них — несовершеннолетняя девочка.

Напомним, в ночь на 4 января россияне запустили по Украине два дрона-камикадзе. В ВСУ объяснили цель россиян.

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