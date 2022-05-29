Николаевские больницы заполняют ранеными гражданскими и военными от действий оккупантов

Почти каждый день в больницу Николаева привозят раненых из-за российских обстрелов как из самого города, так и из области.

Среди мирных жителей лечатся в этой больнице и украинские военные, говорится в ТСН.

Федор – украинский военный, который с начала полномасштабного наступления защищал Украину, но уже более двух месяцев в больнице. «Ожоги вторая, третья, четвертая ступней, с ампутацией немного», — рассказывает он.

Свои травмы получил во время выполнения боевого задания 14 марта. Жена, которая сейчас рядом, первые три дня не могла выяснить, что с мужем, пока собратья не ответили на ее звонок и не рассказали о тяжелом состоянии и реанимации. Жена говорит, что сначала врачи не давали гарантий, что Федор выживет. У него поражено ожогами более 50 процентов тела. Но теперь благодарит врачей, что вытащили ее мужа из того мира.

«Уже он намного лучше, уже может не самостоятельно, но с помощью, сесть, уже он может встать, постоять, может сделать пару шагов, как было, что мы не могли даже сами перевернуться», — отмечает жена раненого украинского военнослужащего Екатерина.

Впереди еще тяжелая реабилитация, которая может занять несколько месяцев. Впрочем, он справится со всем, ведь дома его ждут трое детей.

А еще военный скучает по родителям и просит их не беспокоиться. Скучают по родным и гражданские люди, которые сейчас лежат в больнице. "Нельзя сказать, что это большой поток, но пациенты поступают и занимаются все: и хирурги, и травматологи, и врачи других специальностей", — говорит врач-ординатор ожогового отделения Сергей Смирный.

Среди них и Александр Павлович, попавший под русский обстрел в родном селе. Рашисты накрыли населенный пункт 25 мая. Он пытался скрыться, но обломок его догнал. Теперь – в больнице с раненой ногой. «У меня там маленькая кучка камней и дрова, ну и шарахнуло, и скорее через камни прилетели они, ничего хорошего», — показывает ранение мужчина.

Несмотря на боль в ноге, он уже пытается ходить на костылях.

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