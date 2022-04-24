"Никому не удастся скрыться": Зеленский предупредил оккупантов о последствиях ракетного террора в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто отдавал и выполнял приказы наносить ракетные удары по украинским городам, будет наказан.

Глава государства подчеркнул, что уже скоро оккупанты получат ответ за совершенное.

Об этом Зеленский сказал в традиционном видеообращении в субботу, 23 апреля.

"Мы вычислим всех, кто ответственен за российский ракетный террор, каждого, кто отдает эти приказы, каждого, кто выполняет все приказы. Никому не удастся спрятаться. Сколько бы времени у нас это не заняло, но все эти отбросы будут отвечать за каждую смерть, которую они вызвали.

Это только вопрос времени, когда все российские убийцы почувствуют, что такое справедливый ответ за совершенные ими преступления. Это только вопрос времени, когда мы сможем вернуть всех депортированных украинцев домой. Это только вопрос времени, когда все наши люди по всей нашей земле почувствуют, что такое уверенный мир", — отметил Зеленский.

Напомним, российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего погибли пять человек, еще 18 получили ранения. Среди погибших – 3-месячный ребенок.

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