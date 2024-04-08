Никополь снова под ударами артиллерии и дронов: двое раненых (фото)

Российские оккупанты снова обстреляли Никополь на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки врага двое раненых – 21-летняя девушка и 49-летний мужчина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

За день Никопольщина пережила 6 вражеских атак. Прилетало по самому Никополю и Марганецкой громаде.

Один частный дом полностью разрушен. Еще 6 домов и 5 хозяйственных построек – разбиты. Разбиты авто, газопровод, несколько линий электропередач.

Последствия вражеской атаки по Никополю 8 апреля

Заметим, что напротив Никополя, через Днепр, расположены Энергодар и Каменка-Днепровская, захваченные россиянами. Оккупанты чуть ли не ежедневно лупят по Никополю дронами и из артиллерии.

Никополь на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Напомним, что оккупанты за минувшие сутки, 7 апреля, восемь раз обстреляли Никополь: что об этом известно (фото).

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