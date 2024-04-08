Никополь снова под ударами артиллерии и дронов: двое раненых (фото)

В результате атаки врага двое раненых – 21-летняя девушка и 49-летний мужчина.
Российские оккупанты снова обстреляли Никополь на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В результате атаки врага двое раненых – 21-летняя девушка и 49-летний мужчина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
За день Никопольщина пережила 6 вражеских атак. Прилетало по самому Никополю и Марганецкой громаде.
Один частный дом полностью разрушен. Еще 6 домов и 5 хозяйственных построек – разбиты. Разбиты авто, газопровод, несколько линий электропередач.
Заметим, что напротив Никополя, через Днепр, расположены Энергодар и Каменка-Днепровская, захваченные россиянами. Оккупанты чуть ли не ежедневно лупят по Никополю дронами и из артиллерии.
Напомним, что оккупанты за минувшие сутки, 7 апреля, восемь раз обстреляли Никополь: что об этом известно (фото).
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