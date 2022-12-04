Никопольщина содрогалась всю ночь: власти сообщили о последствиях атак оккупантов (фото)

Россияне 10 раз обстреливали из "Град" и тяжелой артиллерии мирные города и села области.

Всю ночь на 4 декабря Никопольщина содрогалась от вражеских снарядов.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В целом ночью россияне 10 раз обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии мирные города и села. Поразили четыре громады — Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую.

В Красногригорьевской громаде побиты 5 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач. В других громадах обследуют территории и выясняют детали атак.

К счастью, обошлось без погибших и раненых.

"В остальных районах ночь прошла без чрезвычайных ситуаций. Раздавалась тревога, и без "прилетов". И на эту минуту спокойно", — сообщил Резниченко.

Мэр Никополя Александр Саюк утром 4 декабря рассказал, что вечер и ночь прошли с тревогами и обстрелами в городе. Вся инфраструктура в городе работает, пострадавших в результате атак РФ – нет.

"На данный момент без пострадавших, без раненых. Информация еще уточняется. Вся инфраструктура в городе работает. Еще сохраняются плановые отключения электроэнергии. Будьте внимательны, следите за официальными каналами у телеграмм/вайбер, не игнорируйте сирену", – сказал городской глава.

Россияне терроризируют Днепропетровщину

Российские оккупационные войска регулярно бомбят Днепропетровскую область, разрушая гражданские дома, автомобили, убивая мирных людей. Так, в результате обстрелов военных РФ в Никопольском районе 29 ноября была ранена пожилая женщина. В общей сложности захватчики изуродовали в громаде около полудесятка частных домов, хозяйственное сооружение, газопровод.

За ночь 30 ноября российская армия избивала из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району. Туда прилетело около 30 вражеских снарядов.

В ночь на 2 декабря оккупанты атаковали Марганецкую громаду и Никополь на Днепропетровщине.

Россияне в ночь на 3 декабря также обстреляли Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Повреждено 20 частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей.

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