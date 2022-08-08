Никопольский район на Днепропетровщине под огнем: подробности ночного и утреннего обстрелов

Никопольский район на Днепропетровщине всю ночь под обстрелами, а сегодня его атаковали уже трижды.

Почти ежедневные обстрелы Никополя продолжаются уже 3 недели. От рашистских снарядов там уже погибли пять человек. Сегодня били из «Градов» и выпустили две ракеты Ха-59, попавшие в помещение аграрной компании, говорится в ТСН.

В аграрном предприятии уничтожены четыре склада, электрощитовая, десяток единиц спецтехники, легковые автомобили. Поврежден с десяток построек. Взрывной волной выбило окна на насосной станции. А по Марганецкому обществу россияне выпустили более 20 реактивных снарядов.

«Марганецкую общину агрессор обстрелял из «Градов». Совершил более 20 выстрелов. Целил по двум селам к счастью обошлось без жертв. В настоящее время спасатели обследуют территорию. Бил враг ночью и по Криворожскому району. Из ствольной артиллерии били по Зеленодольской общине, никто не пострадал», — рассказывает и.о. начальника отдела по связям со СМИ ГУ ГСЧС Днепропетровщины Сергей Ковтонюк.

Кроме того, накануне ужина враг обстрелял Красногригорьевскую общину — повредил дачи, линия электропередач. Почти семь тысяч человек остались без воды.

В общей сложности Никопольский район уже более трех недель под почти ежедневными обстрелами. Враг избивает с противоположного берега Каховского водохранилища, с территории Запорожской атомной станции. Россияне разместили там оружие, понимая, что ВСУ не будут бить по объекту радиационной опасности.

А еще глава Никопольского района попросил родителей поговорить с детьми, ведь, по данным разведки, россияне разработали игру-квест. Среди задач которой — фотографировать интересующие оккупантов объекты. За снимки обещают деньги, чтобы не поставлять врагу информацию следует проверить телефоны детей и быть осторожными с информацией в сетях.

Напомним, что снова от обстрелов проснулся Николаев. Из "Смерчей" россияне обстреляли окрестности города. Прошло без пострадавших, разрушения тоже незначительны. Враг открыл огонь за несколько минут до завершения продленного комендантского часа. Она продолжалась с ночи 5 августа. О ее результатах чиновники обещают сообщить позже.

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