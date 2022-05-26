"Никто и никогда это не признает": глава представительства ЕС о российской паспортизации в Украине

России не удалась идея с псевдореферендумами, поэтому она решила, что удачно состоится "паспортизация".
Мировое сообщество осуждает насильственную выдачу паспортов находящимся на временно оккупированных территориях украинцам.
Об этом написал глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас в Twitter.
"Российские оккупационные силы были вынуждены отказаться от всех идей проведения "референдума" в Херсонской области из-за отсутствия какой-либо поддержки. Почему они думают, что запланированная сейчас паспортизация будет лучше восприниматься? В любом случае эти акты никто и никогда не признает", – отметил Маасикас.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к ОБСЕ с запросом о подготовке тематического доклада о выдаче оккупантами российских паспортов гражданам Украины, проживающим на временно неподконтрольных правительству отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.
Напомним, 25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям оккупированных Запорожской и Херсонской областей.
Читайте также: