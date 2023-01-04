"Никто не будет останавливаться, пока россияне не уйдут из Украины и не выдадут авторов "спецоперации" — Подоляк

Российские оккупанты, начавшие войну в Украине, должны вернуть все незаконно захваченные украинские территории, включая Крым, выдать всех военных преступников и тех захватчиков, чьей идеей было напасть 24 февраля, и понести наказание за преступления в независимом государстве. А пока этого не произойдет, никто не будет останавливаться.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттере.

"Никто не будет останавливаться… пока россияне не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов "СВО"/военных преступников, не изучат смысл понятия "международное право", — говорится в сообщении Подоляка.

Также читайте Буданов назвал режим Путина посмешищем и анонсировал трансформацию России

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил россиянам, незаконно прибывшим на оккупированные территории Украины, в частности, к незаконно аннексированному Крыму. По его словам, они должны вернуться в страну-террориста РФ.

Напомним, глава Польского института международных отношений Славомир Дембски заявил, что война в Украине может завершиться после того, как российская армия развалится и перестанет быть боеспособной.

В свою очередь бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне и Украина выйдет из нее победителем, для России же не может быть никаких уступок — только ее изоляция на международной арене.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал россиянам учить слова "репарации" и "контрибуции".

В Офисе президента заверили, что РФ "за все свои преступления заплатит во всех смыслах".

Сколько и как должны заплатить оккупанты, читайте здесь.

Читайте также: