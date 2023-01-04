Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Никто не будет останавливаться, пока россияне не уйдут из Украины и не выдадут авторов "спецоперации" — Подоляк

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
273
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Никто не будет останавливаться, пока россияне не уйдут из Украины и не выдадут авторов "спецоперации" — Подоляк

Фото: gettyimages.com

Подоляк подчеркнул, что россияне должны изучить смысл понятия "международное право".

Российские оккупанты, начавшие войну в Украине, должны вернуть все незаконно захваченные украинские территории, включая Крым, выдать всех военных преступников и тех захватчиков, чьей идеей было напасть 24 февраля, и понести наказание за преступления в независимом государстве. А пока этого не произойдет, никто не будет останавливаться.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Твиттере.

"Никто не будет останавливаться… пока россияне не уйдут из Украины, не вернут украинцам украденные у них дома и квартиры в Крыму, не выдадут авторов "СВО"/военных преступников, не изучат смысл понятия "международное право", — говорится в сообщении Подоляка.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов пригрозил россиянам, незаконно прибывшим на оккупированные территории Украины, в частности, к незаконно аннексированному Крыму. По его словам, они должны вернуться в страну-террориста РФ.

Напомним, глава Польского института международных отношений Славомир Дембски заявил, что война в Украине может завершиться после того, как российская армия развалится и перестанет быть боеспособной.

В свою очередь бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что первый квартал 2023 года станет переломным в войне и Украина выйдет из нее победителем, для России же не может быть никаких уступок — только ее изоляция на международной арене.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал россиянам учить слова "репарации" и "контрибуции".

В Офисе президента заверили, что РФ "за все свои преступления заплатит во всех смыслах".

Сколько и как должны заплатить оккупанты, читайте здесь.

Читайте также:

У Путина появилась новая проблема: россияне в шоке из-за удара по чмобикам в Макеевке - Преображенский

У Путина появилась новая проблема: россияне в шоке из-за удара по чмобикам в Макеевке - Преображенский

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
273
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация