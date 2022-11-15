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"Никто не давал Украине шансов на победу": Моравецкий рассказал, в чем просчитался Путин во время вторжения

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
7857
Время на прочтение
2 мин
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"Никто не давал Украине шансов на победу": Моравецкий рассказал, в чем просчитался Путин во время вторжения

Фото: Associated Press

Моравецкий объяснил, что следует учитывать силу нации.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Россия пытается убедить, что Украина как независимое государство не должно существовать, но украинская нация хочет свободы и мужественно противостоит оккупантам.

Об этом написал глава польского правительства в колонке для Wszystko co najważniejsze, сравнивая истории независимости Украины и Польши.

Моравецкий отметил, что в истории борьбы Польши за независимость "есть поразительное сходство с борьбой, которую сегодня ведет Украина с Россией".

"Путинская пропаганда также пытается доказать, что Украина как независимое государство не должно существовать, а самой украинской нации нет", — пишет польский премьер.

Он также отметил, что 24 февраля 2022 года "никто не давал Украине шансов на победу, ее судьба казалась предрешенной" — "но произошло иначе":

"Судьбы Польши и Украины доказывает, что история — не ловушка, из которой невозможно вырваться, и даже самое сильное государство должно учитывать силу нации, желающей свободы ".

Моравецкий подытожил, что Польша как лидер восточного фланга НАТО защищает весь Альянс. Он заверил, что Запад может рассчитывать на Польшу.

Напомним, сенат Польши 26 октября принял резолюцию о признании властей России террористическим режимом. Свои голоса за резолюцию отдали 85 из 100 членов Сената.

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Дата публикации
Просмотры
7857
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