"Никто не хочет увидеть начало Третьей мировой войны": в Китае выступили за поддержку мирного урегулирования в Украине

"Никто не хочет увидеть начало Третьей мировой войны": в Китае выступили за поддержку мирного урегулирования в Украине

Китай не заинтересован в Третьей мировой войне.

В КНР не хотят увидеть начало Третьей мировой войны и надеются, что все заинтересованные стороны будут проявлять спокойствие и сдержанность, предотвращать эскалацию ситуации в Украине, как можно быстрее достигнут мира и не будут платить высокую цену Европе и миру.

Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, сообщает Huanqiu.

По его словам, в нынешней ситуации Украина и РФ должны сначала поддержать диалог и переговоры, чтобы предотвратить расширение и долгосрочное распространение конфликта.

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"В то же время мы должны также задуматься над тем, почему Европа снова вошла в водоворот геополитических конфликтов более чем через 30 лет после окончания холодной войны, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую европейскую архитектуру безопасности и как укрепить глобальную систему управления безопасностью", — добавил он.

Напомним, что Соединенные Штаты предупредили Китай о серьезных последствиях в случае оказании помощи России. Речь идет об оружии и обходе санкций. Представитель Госдепа США Нед Прайс отметил, что его страна внимательно следит за уровнем поддержки, которую КНР оказывает России.

Как в США реагируют на то, что Китай может помочь России в войне против Украины

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