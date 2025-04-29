Никто не хочет в пехоту: военный медик откровенно назвал причины

Военный медик и медицинский менеджер Глеб Битюков / © Радіо Свобода

Реклама

Военный медик и медицинский менеджер Глеб Битюков рассказал, почему украинцы не хотят служить в пехоте, откровенно объяснив все последствия.

Об этом Битюков сказал в интервью «Свобода Live».

Во время разговора ведущая напомнила о скандалах, возникших из-за перевода узких специалистов в пехоту. Народные депутаты рассказывали, что даже медиков переводят в окопы. Журналистка попросила военного медика подтвердить или опровергнуть это.

Реклама

«Действительно, такие переводы были. Но что власти сделали для того, чтобы пополнить ресурсы той же пехоты? В пехоту понятно, что никто не хочет. Пехота означает только то, что ты в конце концов погибнешь, вопрос только когда: сегодня, завтра или через неделю, если тебе повезет больше. И вернешься назад или «300», или «200», или в СОЧ, вот и все. Поэтому, безусловно, никто не хочет быть пехотинцем, потому что у тебя защиты нет никакой», — рассказал Битюков.

К слову, ранее в апреле народная депутат Нина Южанина заявила, что ситуация на фронте требует срочной мобилизации. Она отметила, что ситуация с «санитарными потерями», ранеными, чрезвычайно серьезна.