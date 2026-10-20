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Дата публикации
Категория
Война
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"Никто не побеждает": Рубио сделал резкое заявление о войне России против Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что войну России против Украины необходимо завершить из-за разрушения украинской энергетической инфраструктуры и больших потерь российской армии.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал разрушение украинской энергетической инфраструктуры и значительные потери российской армии среди причин, по которым войну России против Украины необходимо завершить.

Об этом сообщает Clash Report со ссылкой на DRM News.

Рубио об ударах по энергетике Украины и потерях армии РФ

Комментируя ситуацию на фронте и последствия российских атак, Рубио отметил, что постоянные удары по украинской энергетике наносят стране значительный ущерб.

«Одна из причин, почему эта война должна закончиться, — потому что электросеть Украины разрушается», — сказал Рубио.

Его заявление прозвучало на фоне новых российских атак на энергетические объекты Украины. Напомним, 19 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате последних ударов было повреждено 28 подстанций в ряде регионов страны.

Еще одним доводом для завершения войны государственный секретарь США назвал значительные потери русской армии. Он повторил оценку президента США Дональда Трампа , по которой ежемесячно в войне погибают около 20-25 тысяч российских военных.

"Ежемесячно 20 или 25 тысяч россиян погибают, пытаясь наступать в Украине", - заявил Рубио.

Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с государственным секретарем США Марко Рубио . Стороны обсудили поставки ракет-перехватчиков для защиты от баллистических атак, раннее предупреждение о российских ударах и восстановление полноценной работы Starlink и Starshield. Зеленский подчеркнул, что переговоры проходили на фоне дипломатических усилий по завершению войны.

Ранее Рубио также подтвердил обсуждение возможной встречи президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина. По его словам, идею трехсторонних переговоров рассматривали, однако окончательного решения по их проведению не было.

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