"Никто не решается сказать Путину правду": в Литве высказались об "охоте" на Patriot

Анушаускас отреагировал на ежедневные атаки по Украине, указав, что россияне пытаются выследить системы Patriot.

Россияне пытаются найти и уничтожить системы Patriot в Украине, однако безуспешно, а президенту РФ Владимиру Путину докладывают об обратном.

Об этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас написал в Сети 2 июня.

Глава литовского оборонного ведомства таким образом отреагировал на российские атаки по Украине, происходящие фактически каждую ночь. Министр считает, что россияне не решаются сказать Путину правду о неудачах в уничтожении Patriot.

"Россия все еще пытается каждую ночь выследить противоракетные комплексы Patriot. Однако безуспешно. Официальная версия уже лежит на столе у Путина – все батареи Patriot уничтожены. Никто не решается сказать ему правду", – говорится в сообщении Анушаускаса.

Одержимость россиян уничтожением Patriot

С тех пор, как Украина получила системы Patriot от западных партнеров, эти ЗРК не дают покоя российским захватчикам. Враг пытается выследить расположение комплексов и уничтожить их, поэтому фактически каждую ночь атакует Украину ракетами и дронами-камикадзе. Как пояснил директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, РФ использует атаки на Киев как инструмент морально-психологического террора гражданского населения и для истощения украинского ПВО.

Так, в ночь на 2 июня российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed и ракетами. Силы украинской ПВО сбили все выпущенные 15 крылатых ракет и 21 дрон.

Удалось ли россиянам уничтожить хоть один Patriot

За весь период, когда в Украину поступили первые Patriot, оккупанты смогли лишь несущественно повредить одну единственную установку. Ее быстро починили и это никоим образом не повлияло на работу комплекса.

Поскольку реального успеха в уничтожении Patriot россияне не имеют, они принялись распространять ложные сообщения об обратном. Так, в середине мая Минобороны РФ заявляло о якобы уничтожении сразу 5 пусковых установок комплекса Patriot только одной ракетой "Кинжал". В конце мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу снова утверждал о якобы уничтожении установок Patriot в Киеве. Однако это опроверг спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский настаивает на создании коалиции поставщиков систем Patriot в страну, чтобы она успешно прошла период до получения истребителей F-16.

Уничтожить Patriot невозможно: разоблачена очередная ложь россиян

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