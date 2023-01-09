"Никто не сделал достаточно": Кулеба рассказал о кратчайшем пути к победе и миру

Восстановление мира и безопасности в Европе зависит от Украины, говорит Кулеба.

Кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе – это предоставление Украине всего необходимого оружия для победы российского агрессора.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

Глава МИД выразил благодарность партнерам за оказанную помощь Украине для защиты от захватчиков РФ, но отметил, что "никто не сделал достаточно", пока оккупанты продолжают уничтожать Украину.

"Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны быть честными друг перед другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле. Вооружение нашей страны для победы является кратчайшим путем восстановления мира и безопасности в Европе и за ее пределами", – говорится в сообщении Кулебы.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал получение Украиной от союзников оружия, которое не удалось достать в 2022 году.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов 8 января заявлял, что все зависит только от украинцев и не стоит слишком рассчитывать на чью-либо помощь.

Обозреватель Bloomberg Андреас Клют также писал, что для победы Украине нужно больше оружия. По его словам, сейчас Запад оказывает Украине военную помощь с осторожностью и больше для обороны, чтобы диктатор Путин и российская общественность не могли рассматривать поставки оборонного оружия как пересечение "красной линии" Кремля.

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