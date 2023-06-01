"Никто не верит в наши красные линии": российских пропагандистов охватила истерика из-за передачи F-16 Украине (видео)

Российских пропагандистов охватила истерика из-за передачи истребителей F-16 Украине.

"Никто не верит в наши красные линии, им теперь не интересно играть с нами", - переживают кремлевские приспешники, обсуждая новости о поставках самолетов F-16 в Украину.

У пропагандистов прокремлевских каналов Владимира Соловьева и Ольги Скабеевой успокаивают зрителей в том числе абсурдными заявлениями о том, что на самолетах "обучение ведется на иностранном языке" и "на Западе никто не знает украинского языка".

Российских пропагандистов охватила истерика из-за передачи F-16 Украине

Напомним, Министерство обороны Украины сообщило, что ВСУ для защиты нашего государства от оккупантов требуется 48 самолетов F-16.

Ранее начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал, что украинские военные осознают, что после передачи Украине самолетов F-16, Россия будет наносить ракетные удары по аэродромам, а потому готовятся планы, как уберечь авиацию.

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