"Никто не знает, как она сработает": Резников о возможности применения РФ ядерного оружия

На линии фронта РФ вряд ли применит ядерное оружие, ведь там есть ихние подразделения.

Россия в последний раз проводила ядерные испытания в 1990-х годах. Поэтому никто не знает, в каком состоянии и как она сработает в случае необходимости.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, пишет Forbes.

"Когда в последний раз россияне испытания делали ядерное? В 90-е годы, в Казахстане на соответствующем полигоне. То есть с 90-х годов они никаких испытаний не проводили, носители у них есть, ядерные запасы у них есть, но как оно включается, летает и срабатывает - не знает никто, и они в частности", — отметил он.

По его словам, состояние ядерного оружия у России достаточно сомнительное.

"Риск остается, нельзя сказать, что его не существует, но если оценивать в процентах вероятность применения его, он значительно меньше чем что-либо. И это подтверждают наши партнеры, и США, и Великобритания", — подчеркнул он.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал проведение псевдореферендумов на захваченных территориях. В то же время он угрожал применить ядерное оружие для "защиты".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на присоединенные через фейковые "референдумы" территории Украины после их закрепления в Конституции России.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua рассказал, что Владимир Путин не сможет подготовить ядерный удар врасплох, чтобы об этом не узнали на Западе. По его словам, "как только в Кремле на совещании поднимут вопрос о применении ядерного оружия, западная разведка будет уже об этом знать".

Жданов также разъяснил процедуру отдачи и выполнения приказа о применении ядерного оружия:

"От отдачи приказа к применению может пройти от нескольких часов до нескольких суток. Это будет зависеть, во-первых, от того, какой вид вооружения будет выбран, и во-вторых — от технической готовности средств его применения. Например, все места хранения российского ядерного оружия находятся за Уралом, так что вопрос транспортировки будет основным, чтобы доставить этот заряд на место, где совместить средство применения и сам ядерный боезаряд".

Ядерное оружие – отвратительное: Ватикан осудил угрозы от РФ

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