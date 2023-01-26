Никто не знает, когда закончится война в Украине — НАТО

Чтобы завершить войну в Украине, союзники должны поставлять Киеву больше тяжелой техники.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt.

По словам генсека Североатлантического Альянса, "никто не знает, когда закончится война".

"Если вы хотите мира завтра, вы должны поддержать Украину сегодня. Это звучит странно, но путь к миру ведет через поставки оружия", — заявил генсек НАТО.

В то же время, по словам Столтенберга, речь идет не только о безопасности Украины, но и дальнейших событиях в мире. В НАТО считают, что если президенту РФ Владимиру Путину сойдет с рук агрессивная война в Украине, то это будет опасно и для стран Альянса, поскольку лидеры авторитарных государств будут знать, что они могут добиваться своей цели с помощью грубой силы.

"Наши интересы безопасности здесь выходят за пределы солидарности с Украиной, потому что если Путин добьется успеха, другие извлекут уроки. Автократы этого мира внимательно следят за тем, как мы ответим на это вторжение", — добавил Столтенберг.

Когда закончится война в Украине: прогнозы

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине закончится в 2023 году, и затягивать ее с украинской стороны никто не собирается.

По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

В то же время экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина сможет выиграть войну уже в 2023 году.

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