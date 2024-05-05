Никто никого не сажает: оккупант убеждает товарища бежать из армии РФ (перехват)

В перехваченном разговоре россиянин рассказал, что многие российские военные переодеваются в гражданскую одежду и убегают с фронта назад в Россию.
Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора оккупантов. Речь идет о российских военнослужащих из Грайворонского направления Белгородской области.
В этот раз захватчик рассказал своему товарищу о вариантах дезертирства и отказе участвовать в войне против Украины.
"Я тебе скажу на примере многих людей. У меня беглецов до*уя было", – говорит россиянин.
Он рассказал, что один из его знакомых просто написал заявление об отказе участвовать в войне и ему ничего за это не было. "Короче, никто никого не сажает".
Также россиянин дал советы товарищу, как сбежать с фронта на территорию РФ.
Ранее россиянин рассказал, что в его подразделении все озлоблены и, наверное, перестреляют друг друга.
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