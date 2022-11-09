"Никто ниоткуда просто так не идет": Зеленский о деокупации Херсона и укреплении позиций на юге

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ситуации на юге нашего государства.

Об этом говорилось в обращении Зеленского вечером, 9 ноября.

"Понемногу двигаемся, укрепляем позиции шаг за шагом", – отметил он.

Зеленский добавил, несмотря на то, что в информационном пространстве сегодня очень много радостей, эмоции украинцев должны быть сдержанными, как всегда во время войны.

"Кормить врага всеми деталями наших операций точно не буду то ли на юге, то ли на востоке, то ли где-нибудь еще. Когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно", — сказал он.

Президент акцентировал внимание на информации о деокупации Херсона.

"Никто ниоткуда просто так не идет, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг — это всегда сопротивление врага, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли и чтобы потери были наименьшими. Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других наших городов", — добавил Зеленский.

Вывод войск из оккупированного Херсона: что известно

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия вроде бы начинает выводить свои войска с правого берега оккупированной Херсонской области. Российский министр назвал это "сохранением жизней российских оккупантов". Как сообщают российские пропагандистские СМИ, кафиры якобы должны покинуть правобережье в ближайшие сроки.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что выход на левый берег Херсонщины – это подготовка россиян к поражению в войне против Украины.

Советник офиса президента Алексей Арестович тоже отреагировал на информацию о приказе Шойгу отступить с правого берега Днепра. Он сообщил, что российская армия была выбита из города украинскими войсками.

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