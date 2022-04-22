"Никто в стране не забыл о заблокированных людях в городе": Арестович заявил о контрнаступлении на Мариуполь

"Никто в стране не забыл о заблокированных людях в городе": Арестович заявил о контрнаступлении на Мариуполь

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что контрнаступательная операция на Мариуполь точно будет.

Он подчеркнул, что Украина не забыла о заблокированных людях в городе и делает все для их освобождения.

Об этом Арестович рассказал интервью российскому правозащитнику и адвокату Марку Фейгину в пятницу, 22 апреля.

Советник главы ОП отметил, что окончательное решение о Мариуполе принимает главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Когда это произойдет – пока неизвестно.

"Нам не нужны мертвые герои оттуда. Нам всем нужны живые и гражданские, и военные... потому все, что можем, делаем", — заявил советник президента Украины.

По неофициальным данным, есть вероятность, что 23 апреля удастся открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Об этом сообщила вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Ранее в Офисе президента рассказали о вариантах эвакуации бойцов "Азова". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что украинская сторона готова использовать любые пути для освобождения из заблокированного российскими оккупантами Мариуполя последних защитников города и мирных жителей.

Читайте также: