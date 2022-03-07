Nissan решил закрыть автомобильный завод в РФ и створить фонд для поддержки Украины

Также компания решила остановить экспорт автомобилей в Россию.

Автопроизводитель Nissan присоединился к ряду компаний, которые решили уйти с российского рынка.

На своем официальном сайте компания сообщила, что решила закрыть завод по производству автомобилей в Санкт-Петербурге. Также Nissan приостановил экспорт автомобилей в РФ.

"Что касается нашей деятельности в России, Nissan приостановил экспорт автомобилей в Россию, а также в ближайшее время остановит производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.

Кроме того, автопроизводитель создает фонд в размере 2,5 млн евро для поддержания гуманитарного кризиса в Украине.

"Чрез этот фонд Nissan пожертвует 1 миллион евро Красному Кресту и другим некоммерческим организациям для поддержки текущих мер по оказанию первой помощи. Там, где это может помочь, компания готова пожертвовать автомобили", — говорится в сообщении.

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