"Но и эти резервы "полягут": Арестович считает, что в течение 2-3 недель будет еще одна попытка наступления армии РФ

"Но и эти резервы "полягут": Арестович считает, что в течение 2-3 недель будет еще одна попытка наступления армии РФ

По словам политика, они накапливают резервы. По некоторым данным, из Абхазии, из Нагорного Карабаха.

В течение 2-3 недель армия РФ предпримет еще одну попытку наступления с привлечением добровольцев из стран Ближнего Востока.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах в субботу, 12 марта.

"Нужно понимать очень четко: будет еще одна попытка наступления. В настоящее время войска РФ под Киевом, фактически разгромлены, стали в оборону, пытаются двигаться небольшими подразделениями. Мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на направления, где у них наметились успехи. Это, безусловно, будет зона ООС, в районе Мариуполя, может быть Харьковская область и под Киевом", – отметил Арестович.

По его прогнозам, это может произойти в течение двух-трех или трех с половиной недель с участием добровольцев из стран Ближнего Востока.

"Они накапливают резервы. По некоторым данным, из Абхазии, из Нагорного Карабаха, пытаясь под видом частичной мобилизации набрать военных и восстановить 20-30 батальонных тактических групп и снова броситься в бой. Но можете представить боеспособность этих людей, которых без боевого слаживания собрали и бросили в бой? Ну и о сирийцах. Помните какими бравурными были войска РФ в начале конфликта, когда рассказывали, что через 48 часов покончат с Украиной? Но и эти резервы "полягут". Это у нас может занять 10 дней, неделю. .. После этого они станут, потому что воевать будет нечем" ,- отметил он.

"", – добавил он.

Именно в этот момент, по словам Арестовича, "РФ пойдет на настоящие переговоры, а не бессмысленные ультиматумы".

Он также отметил, что переломная точка в войне уже произошла несколько дней назад. С начала войны Россия ввела в Украину более 90 батальонных тактических групп. Из них почти 15 уже уничтожены и около 19-70 групп небоеспособны.

Также Арестович отметил, что во многих городах, где российские войска наступали, теперь они перешли к обороне, им не хватает вооружения и людей.

ТСН.ua

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