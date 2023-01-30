"Но могут начать и раньше": эксперт сообщил вероятную дату нового наступления РФ на Украину

Вероятность наступления и его сроки зависят от динамики на фронте, говорит эксперт.

Новое вероятное наступление армии РФ может прийтись на 24 февраля, но точная дата неизвестна, ведь зависит от динамики на фронте. Угрожающими являются Донецкое, Луганское и Запорожское направления.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

Он пояснил, что сроки возможного нового наступления оккупантов могут смещаться на более позднее время. Впрочем, не исключать и того варианта, что россияне могут попытаться совершить атаку и раньше.

"Но одновременно нужно понимать, что динамика на фронте развивается таким образом, что эти даты могут смещаться, и в большинстве своем они смещаться на более поздний срок. Конечно же, нельзя не предусмотреть того варианта, что противник может просто попробовать даже без окончательной готовности осуществить свои планы и начать немного раньше. Но, в общем-то, да, мы можем ориентироваться именно на эти даты, как на относительно вероятную дату начала таких наступательных операций", — сказал Грабский.

По его словам, российское войско уже потеряло свои самые подготовленные силы и теперь переходит в режим работы мобилизационной армии, то есть собирает россиян в большие массы войск и пытается их оснастить.

Кроме того, эксперт указал, что перелом в войне уже пройден, и противник не способен оказать одновременное давление на всей линии фронта. Поэтому можно говорить только об отдельных участках, где российская оккупационная армия может проявлять активность. К таким участкам могут относиться, скорее всего, Донецкое направление, и особенно район Бахмута.

"Угрожающим направлением может быть Луганское направление, где противник сосредотачивает достаточно серьезные ресурсы. И мы об этом знаем и создаем эшелонированную оборону в готовности отразить его наступление и перейти в контрнаступление. Ну и, безусловно, Запорожское направление, которое, ну, очевидно, есть для противника тоже важным", — заявил Грабский.

Впрочем, он подчеркнул, что для оккупантов в Запорожском направлении ситуация значительно хуже.

"Потому что постоянное влияние огневых средств украинских сил обороны не дает им просто возможности сосредоточить достаточное количество войск. Поэтому там могут быть какие-то демонстративные действия", — сказал Грабский.

Прогнозы развития войны

ГУР МО также прогнозирует, что в ближайшие месяцы на Донецком и Луганском направлениях будут активны боевые действия.

В то же время генерал Польши Вальдемар Скшипчак считает, что Россия может напасть на Украину с собственной территории - по направлению Воронежа, Курска, Брянска, двигаться оттуда в южном направлении, к западу от Харькова, вдоль впадающей в Днепр реки Ворскла. При этом сценарии под ударом оказываются Полтава и Днепр.

Тем временем сейчас РФ распространяет фейк о якобы наступлении на Угледар Донецкой области. Что на самом деле лишь попытка создать "положительный нарратив" на фоне отсутствия прогресса путинских войск в Бахмуте, говорят в ISW. По данным аналитиков, реальных признаков восстановления российских оккупантов в западной части Донецкой области нет.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что новое наступление России на Украину не будет таким, как в ночь на 24 февраля 2022 года из-за нехватки ресурсов и изменения позиции страны-агрессорки.

Бывший высокопоставленный офицер британской разведки Филипп Ингрем объясняет, что следующая фаза войны между Россией и Украиной не сможет начаться весной из-за погоды, а в частности, что в этот период почва слишком мягкая. По его словам, есть на три района, где в случае достаточного укрепления местности будут сосредоточены бои – Запорожье, район Кременной и Бахмут.

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